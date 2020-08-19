Ulaştırma ve Altyapı Bakanı müjdeyi verdi! Ankara-Niğde Otoyolu Ağustos sonunda açılıyor

Ankara, yeni yol sayesinde Mersin'e Adana'ya ve Şanlıurfa'ya kesintisiz bağlanacak

Ankara-Niğde Otoyolu projesinin 1,2 milyar avroluk yatırım tutarıyla hayata geçirildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yolla bağlanmış olacak. Proje ile 12 kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 viyadük, 49 köprü ve 75 üst geçidi tamamlamış olacağız." cümlelerini kullandı.