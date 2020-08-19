Ulaştırma ve Altyapı Bakanı müjdeyi verdi! Ankara-Niğde Otoyolu Ağustos sonunda açılıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Niğde Otoyolu'nda devam eden çalışmaları havadan inceledi. 57 kilometrelik bölümün Ağustos sonunda açılacağı müjdesini veren Karaismailoğlu, Ankara'nın yeni yol ile birlikte Adana'dan Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlanacağını belirtti.
Bakan Karaismailoğlu, projenin tamamlanmasına vurgu yaparak "Yolun tamamı bittiğinde ise Edirne'den yola çıkan vatandaşımız İstanbul üzerinden kesintisiz bir şekilde Mersin ve Şanlıurfa'ya gidecek." ifadesini kullandı.
Karaismailoğlu, hükümet olarak ulaştırma altyapısına büyük önem verdiklerini, yüksek hızlı demir yollarından havalimanlarına kadar tüm ulaşım altyapısının 18 yılda büyük değişim gösterdiğini belirtti.
57 kilometrelik hat, Ağustos ayında açılacak
Ankara-Niğde Otoyolu'nun 105 kilometrelik Ankara-Acıkuyu kavşağı 1. kesimi ile 57 kilometrelik Alayhan-Gölcük kavşakları 3. kesimini bu ayın sonunda hizmete açacaklarını bildiren Karaismailoğlu, "Bugün, açılışa hazır hale gelen otoyolumuzun havadan son incelemesini yapmış olduk." ifadesini kullandı.
Ankara, yeni yol sayesinde Mersin'e Adana'ya ve Şanlıurfa'ya kesintisiz bağlanacak
Ankara-Niğde Otoyolu projesinin 1,2 milyar avroluk yatırım tutarıyla hayata geçirildiği bilgisini veren Karaismailoğlu, "275 kilometresi otoyol, 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki bu otoyol ile Ankara, Mersin'e, Adana'ya, Gaziantep'e ve hatta Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bölünmüş yolla bağlanmış olacak. Proje ile 12 kavşak, yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda 5 viyadük, 49 köprü ve 75 üst geçidi tamamlamış olacağız." cümlelerini kullandı.