Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı

Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Denizlerdeki bağımsızlığımız, egemenliğimizin temel teminatlarından biri, bu sebeple denizlerimize bigâne kalmamız mümkün olamaz. Böylesi anlamlı bir günde tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.