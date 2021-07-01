Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Kabotaj Bayramı'nı kutladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'de Kabotaj Kanunu'nun kabul edilişinin 94’üncü yıl dönümünü kutladı. Yurtta düzenlenen kutlamalar da renkli görüntülere sahne oldu.
Bakan Karaismailoğlu, Kabotaj Bayramı'nı "Ürettiğimiz gemilerin yerlilik oranını yüzde 80 bandına getireceğiz. Turizm gelirlerinin 4 milyar doları denizlerde. Denizcilik sektöründe rota: ‘tam yol ileri’ açıklamasıyla kutladı.
Hedef yüzde 80 yerlilik oranı sağlamak
Karaismailoğlu, “Ülkemiz tersanelerinde farklı cinslerde ürettiğimiz yeni gemilerin 2020 yılı itibariyle millilik oranı yüzde 40-60 arasında değişmektedir. Hedefimiz yeni inşa gemilerde yerlilik oranını yüzde 60-80 bandına yükseltmektir” dedi.
Sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Bakan Karaismailoğlu, "Denizlerdeki bağımsızlığımız, egemenliğimizin temel teminatlarından biri, bu sebeple denizlerimize bigâne kalmamız mümkün olamaz. Böylesi anlamlı bir günde tüm deniz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Dış ticaretin yüzde 90’ının denizyolu ile yapıldığına da işaret eden Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin turizm gelirlerinin 4 milyar dolarının ise deniz turizminden elde edildiğini de vurguladı.