Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya'da BALONFEST 2022'de yerli sıcak hava balonuyla uçtu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi" dedi. Karaismailoğlu, "Ülkemizde 2022 yılının ilk 6 ayında, Kapadokya, Pamukkale, Çat ve Soğanlı bölgelerinde toplamda 450 pilot ve 313 balon ile birlikte 14 bin 166 uçuş gerçekleştirdik" bilgisi verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "2022 yılı Haziran ayına kadar 50 model kubbe, 39 model sepet ve 34 model ısıtıcı üretildi" dedi. Karaismailoğlı, çeşitli programlara katılmak üzere Nevşehir'e geldi.
Göreme beldesinde düzenlenen "3. Uluslararası Kapadokya Sıcak Hava Balon Festivali" (BALONFEST 2022) alanını ziyaret eden Karaismailoğlu, festival alanında uçuş için hazırlanan yerli sıcak hava balonlarıyla ilgili Nevşehir'in Ortahisar beldesinde yerli balon üretimi yapan Pasha Balloons Yönetim Kurulu Başkanı Halis Aydoğan'dan bilgi aldı.
Karaismailoğlu, gazetecilere, festivalin, coğrafi güzellikleriyle bilinen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'ye çağ atlatmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıldığını dile getirdi.
Balon turuna katılım sağlayan turist sayısında artış yaşanmasının yanı sıra yerli sıcak hava balonu üretimi konusunda da önemli adımlar atıldığını ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu: