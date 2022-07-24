Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, Kapadokya'da BALONFEST 2022'de yerli sıcak hava balonuyla uçtu

Karaismailoğlu, gazetecilere, festivalin, coğrafi güzellikleriyle bilinen Kapadokya'nın tanıtımına katkı sağladığını belirtti. Ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'ye çağ atlatmanın gururunu yaşadıklarını anlatan Karaismailoğlu, tüm sektörlerde olduğu gibi balon sektöründe de ciddi hamleler yapıldığını dile getirdi.