Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu yerli ve milli elektrikli trenle ilgili müjdeyi verdi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin 30 Ağustos'ta ray ve yol testlerinin yapılacağını, yıl bitmeden de işletmeye alınıp yolcu taşımaya başlayacağını açıkladı.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Türkiye Vagon Sanayisi Anonim Şirketini (TÜVASAŞ) ziyaret eden Karaismailoğlu, Genel Müdür İlhan Kocaarslan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra fabrikayı gezen Karaismailoğlu, tasarım ve dizaynı biten milli elektrikli tren setini inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını, yıl sonunda raylarda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
Bakan Karaismailoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli tren setinin tasarım ve üretim sürecinin tamamlandığını, yıl sonunda raylarda hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Trenin en kısa zamanda raylara indirilip testlerine başlanacağını aktaran Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
"Milli tren yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendi"
Karaismailoğlu, milli trenin, yerli sanayinin gelişmesinde lokomotif görevi üstlendiğini vurgulayarak, trende yolcu güvenliği ve konforunu öncelediklerini dile getirdi.
Beş araçtan oluşan bir setin koltuk kapasitesinin 324 olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Bunların ikisini engelli yolcularımız için ayırdık. Ayrıca engelli vatandaşlarımız için trenimiz içinde özel bölümler de olacak. Ürettiğimiz setlerde ergonomik yolcu koltukları kullandık. Trenimizi güvenliği sağlayan kontrol ve izleme, otomatik durdurma, tam otomatik iklimlendirme, yangın ihbar, işitsel ve görsel yolcu bilgilendirme ve kamera sistemleriyle donattık. Bünyesinde barındırdığı tüm bu özelliklere rağmen prototip setimiz benzerlerine göre yüzde 20 daha ekonomik oldu. Maliyetleri daha aşağı çekmek için çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.