Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt
Ulaş Tuna Astepe ile İrem Haznedar arasındaki aşk iddiaları magazin gündemindeki yerini koruyor. Astepe, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.
Geçtiğimiz günlerde Bebek’te birlikte görüntülenen ikili, samimi halleriyle dikkat çekmiş ancak sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.
Magazin kulisleri bu görüntülerle iyice hareketlenirken, çift önceki akşam da yeniden birlikte objektiflere yansıdı.
Son olarak bir alışveriş merkezinde kameralara takılan İrem Haznedar’a, “İlişkiniz başladı mı?” sorusu yöneltildi.
Genç model ise gülümseyerek, “Bulursanız kendisine sorun” yanıtını verdi. Kaçamak ama esprili bu cevap, iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.
