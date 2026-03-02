BIST 13.346
DOLAR 43,97
EURO 51,48
ALTIN 7.567,41

Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt

Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt

Ulaş Tuna Astepe ile İrem Haznedar arasındaki aşk iddiaları magazin gündemindeki yerini koruyor. Astepe, bu kez özel hayatıyla konuşuluyor.

Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt - Resim: 1

Geçtiğimiz günlerde Bebek’te birlikte görüntülenen ikili, samimi halleriyle dikkat çekmiş ancak sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti.

17
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt - Resim: 2

Magazin kulisleri bu görüntülerle iyice hareketlenirken, çift önceki akşam da yeniden birlikte objektiflere yansıdı.

27
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt - Resim: 3

Son olarak bir alışveriş merkezinde kameralara takılan İrem Haznedar’a, “İlişkiniz başladı mı?” sorusu yöneltildi. 

37
Ulaş Tuna Astepe ve İrem Haznedar yeniden görüntülendi! Aşk iddialarına olay yanıt - Resim: 4

Genç model ise gülümseyerek, “Bulursanız kendisine sorun” yanıtını verdi. Kaçamak ama esprili bu cevap, iddiaları ne doğruladı ne de yalanladı.

47