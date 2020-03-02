Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti! Mültecilere yardıma koştu

Yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat veren, oyunculuğuyla göz dolduran Ulaş Tuna Astepe, yine gönülleri fethedecek bir harekette bulundu. Ünlü oyuncu Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen mültecilere yardımda bulundu.