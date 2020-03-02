Ulaş Tuna Astepe Pazarkule Sınır Kapısı'na gitti! Mültecilere yardıma koştu
Osman Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı ATV'de yayımlandığı günlerde reyting rekorları kıran Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakteriyle yıldızı parlayan oyuncu Ulaş Tuna Astepe, Pazarkule'de mültecilere yardım dağıttı.
Yayımlandığı günlerde reytingleri alt üst eden Sen Anlat Karadeniz dizisinde Tahir karakterine hayat veren, oyunculuğuyla göz dolduran Ulaş Tuna Astepe, yine gönülleri fethedecek bir harekette bulundu. Ünlü oyuncu Pazarkule Sınır Kapısı'nda bekleyen mültecilere yardımda bulundu.
"Sınıra getirdiği malzemeleri dağıttı": Kendi imkanlarıyla sınıra getirdiği yardımları dağıtan ünlü oyuncu Astepe, Suriyeli ve Afgan göçmenlere temel gıda malzemeleri, çocuk bezi, mama ve uyku tulumu yardımında bulundu.
"Çocuklara moral verdi, oyun oynadı": Sınıra gelen Ulaş Tuna Astepe, çocuklara moral vermek için onlarla oyun oynadı, şakalaştı.
Düzensiz göçmenler de kendilerini ziyaret eden oyuncu Astepe'ye yakın ilgi göstererek, sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.