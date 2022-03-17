Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi
UKRAYNALI birliklerin yanında savaşan 12 çocuk sahibi 48 yaşındaki sağlık görevlisi Olga Semidyanova'nın Rus ordusuyla girdiği çatışmada hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir üzüntü yarattı.
UKRAYNA'nın Donetsk kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralanan 12 çocuk annesi Olga Semidyanova'nın hayatını kaybettiği açıklandı.
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6'sı öz 6'sı evlatlık 12 çocuk sahibi kadının savaşın başından beri bölgedeki Ukraynalı birliklerin yanında savaştığı belirtildi.
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Fahri 'Kahraman Ana' unvanı verilen 48 yaşındaki sağlık görevlisinin 2014'ten beri orduda hizmet verdiği aktarıldı.
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Ukrayna hükümetinin açıkladığı ölüm haberinin ardından sosyal medya üzüntülerini belirten mesajlarla dolup taştı.
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