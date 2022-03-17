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Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

UKRAYNALI birliklerin yanında savaşan 12 çocuk sahibi 48 yaşındaki sağlık görevlisi Olga Semidyanova'nın Rus ordusuyla girdiği çatışmada hayatını kaybetmesi ülkede büyük bir üzüntü yarattı.

Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

UKRAYNA'nın Donetsk kenti yakınlarında çıkan bir çatışmada yaralanan 12 çocuk annesi Olga Semidyanova'nın hayatını kaybettiği açıklandı.

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Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

6'sı öz 6'sı evlatlık 12 çocuk sahibi kadının savaşın başından beri bölgedeki Ukraynalı birliklerin yanında savaştığı belirtildi.

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Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

Fahri 'Kahraman Ana' unvanı verilen 48 yaşındaki sağlık görevlisinin 2014'ten beri orduda hizmet verdiği aktarıldı.

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Ukrayna'yı hüzne boğan ölüm! 12 çocuk annesi kadına Kahraman Ana unvanı verildi

Ukrayna hükümetinin açıkladığı ölüm haberinin ardından sosyal medya üzüntülerini belirten mesajlarla dolup taştı.

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