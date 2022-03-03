Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı
RUSYA-Ukrayna savaşı 8. gününde de sürerken, propaganda savaşı da tam gaz devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.
Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askerlerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.
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Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.
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Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.
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Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.
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