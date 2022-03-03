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Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

RUSYA-Ukrayna savaşı 8. gününde de sürerken, propaganda savaşı da tam gaz devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerinin çantasından çıkanları paylaştı.

Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

Ukrayna-Rusya savaşı bir haftayı aşkın süredir devam ederken, savaş bölgesinden yeni görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ele geçirilen Rus askerlerinin çantasından çıkanları resmi Facebook sayfasında paylaştı.

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Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

Askerlere dağıtılan deri çanta içerisinde çeşitli renkli kalemlerle birlikte cetvel de yer alıyor.

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Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

Hesaplamaların yapılması için pusula, kronometre ve hesap makinesi de askerlere verilen eşyalar arasında yer alıyor.

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Ukrayna'ya savaşmaya giden Rus askerlerinin çantasında ne var? Ukrayna paylaştı

Pasaport ve kimlik gibi kişisel evrakların yer aldığı cüzdan.

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