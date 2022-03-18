Ukrayna'nın öteki yüzü! Avrupa'nın taşıyıcı annelik merkezi Ukrayna'da bebekler ortada kaldı
Avrupa'nın çoğu ülkelerinde yasak olan taşıyıcı annelik Ukrayna üzerinden yürütülüyordu. Ancak Rusya'nın işgaliyle taşıyıcı annelik merkezlerindeki bebekleri almaya kimse gelmedi. Bebekler zor koşullar altında yaşatılmaya çalışılıyor. Ukrayna esnek yasalarıyla ve ucuz fiyatıyla Avrupa'nın taşıyıcı annelik merkezi olmuş durumda.
Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Ukraynalı taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği çok sayıda bebek, başka ülkelerdeki biyolojik ailelerine kavuşamadı.
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş, taşıyıcıannelerin dünyaya getirdiği bebekleri ve onların başka ülkelerdeki biyolojik ailelerini de derinden etkiledi.
Başkent Kiev’de bulunan bir klinik, savaştan önce çoğunluğu sağlık problemleri nedeniyle bebek sahibi olamayan ailelere tüp bebek ve taşıyıcı anne hizmeti veriyordu.Savaşın başlamasıyla taşıyıcı anne yoluyla bebek sahibi olmak isteyen ve Ukrayna dışında yaşayan aileler ülkeye seyahat edemedi.
Bu nedenle taşıyıcı annelerin dünyaya getirdiği yaklaşık 20 bebek, Kiev’deki kliniğe ait sığınakta biyolojik ailelerini bekliyor.
Klinikte görevli bakıcılar, biyolojik ailelerini bekleyen bebekleri rahat ettirmek için yoğun çaba sarf ediyor.
Bebeklerin bakımından sorumlu Sivlatan Sitatuk, Rusya’nın ülkelerine savaş açacağını beklemediklerini belirtti.