Ukrayna'nın kadın keskin nişancısı Olena cephede! Putin tüm hayallerimi çaldı!
UKRAYNA'da eli silah tutan herkes Rus ordusuna karşı direniş saflarına katılıyor. Onlardan biri de 2014 yılında Donbas'taki savaşta tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska... Elinde keskin nişancı tüfeğiyle cephede olan Olena, "Biz kazanacağız ama lütfen omuz omuza durun" çağrısı yaptı.
2014 yılında, Rusya-Ukrayna savaşı başladığında, o zamanlar Donbass'ta olan cephede görev yapan ve üç buçuk yıl gönüllü birliklerde keskin nişancı olarak savaşan Kievli Olena "Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi" diye konuşuyor. Kriz bölgesinde tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu.
Rusya'nın Şubat 2014'te Kırım'ı ilhak etmesiyle çıkan savaşta göreve başlayan Kievli Olena, gönüllü olarak katıldığı birliklerde keskin nişancı olarak görev yaptı. Olena, 2018'de Ukrayna Deniz Kuvvetleri'nde görev yaptı. 2020'de terhis olduktan sonra sivil hayata dönerek ailesine vakit ayırmaya karar verdi. Ancak 24 Şubat'ta başlayan savaş, Olena'nın bu planlarını ertelemesine neden oldu.
Rus askerler çiçeklerle karşılanacağını düşündü
Olena, kendisinin ve Ukraynalı yurttaşlarının tüm planlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından engellendiğini söyledi. Olena şöyle konuştu: "Terhis olduktan sonra sivil bir hayat yaşamaya devam edeceğimi, hayatımı aileme adayacağımı, ikinci belgesel kitabımı yazıp yayınlayacağımı düşündüm. Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı."
"İnsanlar çok öfkeli ve düşmanı çıplak elleriyle yok etmeye hazırlar. Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Rus propagandasına aldanan Rus askerleri, Ukrayna'da çiçeklerle karşılanacağını düşündüler. Ama mermilerle, uçaksavar ve tanksavar silahlarla karşılandılar. Düşman büyük kayıplara uğruyor."