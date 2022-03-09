Ukrayna'nın kadın keskin nişancısı Olena cephede! Putin tüm hayallerimi çaldı!

Rus askerler çiçeklerle karşılanacağını düşündü

Olena, kendisinin ve Ukraynalı yurttaşlarının tüm planlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından engellendiğini söyledi. Olena şöyle konuştu: "Terhis olduktan sonra sivil bir hayat yaşamaya devam edeceğimi, hayatımı aileme adayacağımı, ikinci belgesel kitabımı yazıp yayınlayacağımı düşündüm. Tüm planlarım ve milyonlarca yurttaşımın planları Putin tarafından engellendi. Savaş evlerine kadar geldiğinde birçok barışçıl sivil kadın ve erkek orduya ve savunma birliklerine katıldı."