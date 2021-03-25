Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ukrayna'dan direkt uçak seferleriyle bu ülkeden turistleri ağırlamaya başladı.
Ukrayna'dan 180 turisti taşıyan uçak, direkt uçuşla Nevşehir'e geldi.
111
Başkent Kiev'den havalanan uçak, Kapadokya Havalimanı'na indi.
211
HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sağlık personelince yapılan turistlere görevlilerce karanfil ve hediye paketi verildi.
311
Ukraynalı turistler, pasaport kontrolünün ardından kendilerini tatil yapacakları konaklama tesislerine taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.
411