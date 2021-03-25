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Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, Ukrayna'dan direkt uçak seferleriyle bu ülkeden turistleri ağırlamaya başladı.

Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

Ukrayna'dan 180 turisti taşıyan uçak, direkt uçuşla Nevşehir'e geldi.

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Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

Başkent Kiev'den havalanan uçak, Kapadokya Havalimanı'na indi.

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Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü sağlık personelince yapılan turistlere görevlilerce karanfil ve hediye paketi verildi.

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Ukraynalı turistler Kapadokya'da! Çiçek ve Türk lokumu ile karşılandılar

Ukraynalı turistler, pasaport kontrolünün ardından kendilerini tatil yapacakları konaklama tesislerine taşıyacak araçlarla havalimanından ayrıldı.

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