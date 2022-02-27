Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için dua istedi
Ukraynalı model Diana Harkusha ülkesi için sosyal medyadan dua istedi...
Ukraynalı model Diana Harkusha, Rusya'yla süren savaşla ilgili sosyal medyadan çağrıda bulundu. Ülkesi için dua isteyen 27 yaşındaki ünlü model, "Ailem ve arkadaşlarım patlamalar nedeniyle sabah 5'te uyandılar" dedi.
Günlerdir süren Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz, bu sabah saatlerinde Putin'in operasyon emrini vermesiyle sıcak savaşa dönüştü.
Ülkenin pek çok bölgesinde patlama sesleri duyulurken, iki tarafta da çok sayıda asker hayatını kaybetti.
Miss Ukrayna 2014'te birinci olan, Miss Universe'de ise üçüncü olan dünyaca ünlü model Diana Harkusha, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ülkesi için dua istedi.