Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu
İhlas Haber Ajansı
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ANTALYA’nın Serik ilçesinde Ukraynalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.
Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Marina N.’nin kullandığı spor otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü.
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Kaza ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Marina N. kazayı yara almadan atlattı.
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Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayarak dizüstü çöken Marina N.’yi arkadaşı teselli etti.
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