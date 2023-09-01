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Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
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Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu

ANTALYA’nın Serik ilçesinde Ukraynalı sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan otomobil sulama kanalına düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, uzun süre olayın şokunu üzerinden atamadı.

Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu

Edinilen bilgiye göre, Ukrayna uyruklu Marina N.’nin kullandığı spor otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. 

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Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu

Kaza ihbarı üzerine 112 sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sürücü Marina N. kazayı yara almadan atlattı. 

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Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu

Uzun süre kazanın şokunu üzerinden atamayarak dizüstü çöken Marina N.’yi arkadaşı teselli etti.

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Ukraynalı kadının şoka girdiği anlar! Baktıkça gözyaşlarına boğuldu
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