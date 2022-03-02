Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye sığınan Eurovision birincisi Kırımlı Jamala'dan Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna gerilimi yerini savaşa bıraktı, bölgeden gelen son haberlere göre savaşın 6. gününde bölgeden bombardıman ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda tahliyenin gerçekleştiği bölgenin sakinleri en yakın sınır ülkelere sığınmaya devam ediyor. Son olarak yabancı basına yansıyan haberlere göre 2016 Eurovision birincisi, Kırım asıllı Türk Jamala, 2 gün önce gece sınırı geçerek dört gün süren zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya sığındı ve ardından Türkiye sınırına ulaştı.