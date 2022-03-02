Ukrayna'daki savaştan Türkiye'ye sığınan Eurovision birincisi Kırımlı Jamala'dan Erdoğan'a teşekkür
UKRAYNA'da Rusya savaşında eşini orduda bırakıp çocuklarını alarak kaçan ve Romanya sınırı üzerinden Türkiye'ye sığınan 2016 Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
UKRAYNA'daki savaşta son durum 6. gününde de ciddiyetini korurken, Rusya saldırısının işgale dönüştüğü Ukrayna'da, Eurovision 2016 birincisi Kırım asıllı Ukrayna vatandaşı Jamala, eşini ülke savunmasında bırakıp çocuklarını alarak Romanya'ya sığındığını duyurmuştu. Ukrayna'dan yola çıkarak 4 gün boyunca yemek yemeden yaptığı yolculukla Romanya sınırı üzerinden Türkiye'ye ulaşan Jamala, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Ukrayna gerilimi yerini savaşa bıraktı, bölgeden gelen son haberlere göre savaşın 6. gününde bölgeden bombardıman ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda tahliyenin gerçekleştiği bölgenin sakinleri en yakın sınır ülkelere sığınmaya devam ediyor. Son olarak yabancı basına yansıyan haberlere göre 2016 Eurovision birincisi, Kırım asıllı Türk Jamala, 2 gün önce gece sınırı geçerek dört gün süren zorlu bir yolculuğun ardından Romanya'ya sığındı ve ardından Türkiye sınırına ulaştı.
Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'dan ayrılan vatandaşlardan biri de 2016 yılında katıldığı Eurovision'da şampiyon olan sanatçı Jamala oldu. Kırım Türkü şarkıcı Jamala, iki çocuğuyla birlikte Ukrayna'dan İstanbul'a gelerek Türkiye'ye sığındı.
Erdoğan'a teşekkür etti: Rusya saldırıları sonucu ülkesinden ayrılarak Türkiye'ye sığınan Eurovision 2016 birincisi Ukraynalı şarkıcı Jamala, Türklere ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek "Bizi Türkler kurtardı, İstanbul'dan Romanya sınırına kadar gelip bizi sağ salim İstanbul'a ulaştırdılar" dedi.