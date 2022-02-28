Ukrayna'daki savaştan kaçtı Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya'ya sığındı

4 gün boyunca arabada doğru düzgün yemek yemeden Romanya sınırına doğru ilerlediler: Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jamala, "Rusya'dan gelen işgalciler Ukrayna'ya saldıralı 5 gün oldu. 24'ünde, gece çocuklarla birlikte Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada düzgün yemek yemeden geçirdik. Dört saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. 'Neden böyle?' diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk her şeylerini, evlerini terk ediyor. Arkasında eşlerini bırakarak çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçar" dedi ve paylaşımını "Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” ifadeleriyle noktaladı.