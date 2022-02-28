Ukrayna'daki savaştan kaçtı Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya'ya sığındı
UKRAYNA'daki savaşta son durum ciddiyetini koruyor. Rusya saldırısının işgale dönüştüğü Ukrayna'da, Eurovision 2016 birincisi Kırım asıllı Ukrayna vatandaşı Jamala daha fazla dayanamadı ve çocuklarını alarak Romanya'ya sığındığını duyurdu.
UKRAYNA-RUSYA gerilimi yerini savaşa bıraktı, bölgeden gelen son haberlere göre savaşın 5. gününde bölgeden bombardıman ve çatışma sesleri gelmeye devam ediyor. Çok sayıda tahliyenin gerçekleştiği bölgenin sakinleri en yakın sınır ülkelere sığınmaya devam ediyor. Son olarak yabancı basına yansıyan haberlere göre 2016 Eurovision birincisi, Kırım asıllı Türk Jamala, dün gece sınırı geçerek dört uzun günün ardından Romanya'ya sığındı.
'Eurovision'u Türkçe 'Vatanıma doyamadım' parçasıyla kazanan Jamala savaştan Romanya'ya sığındı: Eurivison2016'daki Eurovision yarışmasında, kısmen Türkçe olarak hazırladığı '1944' (Yaşlığıma toyalmadım/ Men bu yerde yaşalmadım/Vatanıma doyamadım) şarkısıyla Kırım Tatarlarının tarihte uğradığı zulmü anlatan ve birinci olan Kırım Türkü Jamala, Ukrayna'yı çocuklarıyla terk etti, eşini ülke savunmasında geride bırakan şarkıcı sosyal medya hesabından gözyaşlarıyla paylaşım yaptı.
Kırım asıllı Ukraynalı Jamala, işgalcilerle savaşmak için Kiev'e dönerken, iki küçük çocuğuyla birlikte sınırı geçtiğini sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
4 gün boyunca arabada doğru düzgün yemek yemeden Romanya sınırına doğru ilerlediler: Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Jamala, "Rusya'dan gelen işgalciler Ukrayna'ya saldıralı 5 gün oldu. 24'ünde, gece çocuklarla birlikte Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada düzgün yemek yemeden geçirdik. Dört saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. 'Neden böyle?' diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk her şeylerini, evlerini terk ediyor. Arkasında eşlerini bırakarak çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçar" dedi ve paylaşımını "Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” ifadeleriyle noktaladı.