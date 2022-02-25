Ukrayna'daki savaşa sessiz kalmadı Şahan Gökbakar'dan tepki dolu Ukrayna paylaşımları
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş ile ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamalar sosyal medyada binlerce etkileşim aldı.
Günlerdir gerilimin hat safhada olduğu Ukrayna - Rusya krizi, 24 Şubat sabahı itibarı ile savaşa dönüştü. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından Ukrayna'ya kara ve hava harekatı başlatıldı. Şahan Gökbakar'ın Ukrayna ve Rusya arasında çıkan savaş ile ilgili kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklama çok konuşuldu. Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili yapılan çirkin esprili (!) paylaşımlardan, Montrö Anlaşması'na varana kadar pek çok paylaşım yapan Şahan Gökbakar'ın gönderileri yüksek etkileşim aldı.
Zelenskiy'e 'komedyen' eleştirilerine yanıt verdi: Ukrayna'daki savaş gerilimi ve Rusya zulmüne ilişkin sıklıkla paylaşım yapan, toplumsal olaylara verdiği tepkiler ile bilinen Şahan Gökbakar, Ukrayna içerikli paylaşımlarına gelen, Ukrayna'nın 44 yaşındaki en ünlü komedyeni ve devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin siyaset arenasında başarısız olduğu için bu savaşın yaşandığına yönelik yorumlara tepki verdi. Kendisine de benzer şekilde 'komedyen olduğu için politik meselelerde görüş bildirmemesi' ya da 'komedyen olmasından dolayı görüşlerinin değerleri olmadığı'na yönelik eleştiri ve yorumlar alan Gökbakar, o eleştirilere şöyle yanıt verdi:
"Bana ve diğer komedyenlere "işte komedyen ülkeyi yönetince böyle olur, ülke işlerine burnunu sokma" diye yorum yazanlar; o "komedyen" Zelensky cesurca ve yalnız başına ülkesini savunuyor! Asıl atıp tutan, herkese posta koyan o dünya liderleri neredeler acaba? Kim daha mert çıktı
"Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" gibi cinsiyetçi esprilere (!) dayanamadı: Ülkede savaş devam ederken, sosyal medyada da birçok kullanıcı, "Ukraynalı kadın mültecileri kabul edelim" şeklinde cinsiyetçi paylaşımlar yapmaya başladı.