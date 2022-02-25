Ukrayna'daki savaşa sessiz kalmadı Şahan Gökbakar'dan tepki dolu Ukrayna paylaşımları

Zelenskiy'e 'komedyen' eleştirilerine yanıt verdi: Ukrayna'daki savaş gerilimi ve Rusya zulmüne ilişkin sıklıkla paylaşım yapan, toplumsal olaylara verdiği tepkiler ile bilinen Şahan Gökbakar, Ukrayna içerikli paylaşımlarına gelen, Ukrayna'nın 44 yaşındaki en ünlü komedyeni ve devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin siyaset arenasında başarısız olduğu için bu savaşın yaşandığına yönelik yorumlara tepki verdi. Kendisine de benzer şekilde 'komedyen olduğu için politik meselelerde görüş bildirmemesi' ya da 'komedyen olmasından dolayı görüşlerinin değerleri olmadığı'na yönelik eleştiri ve yorumlar alan Gökbakar, o eleştirilere şöyle yanıt verdi: