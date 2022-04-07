Ukrayna'daki Buça katliamı ile ilgili korkunç iddia! Rus askerlerin konuşmaları telsize yansıdı
ALMAN Der Spiegel dergisi Rus askerlerinin Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesindeki Buça kentinde sivillere yönelik vahşeti telsiz mesajlarında birbirleriyle konuştuklarını yazdı.
Der Spiegel dergisinin Alman Dış İstihbarat Servisine (BND) dayandırdığı haberinde BND'nin Rus askerlerinin telsiz trafiğini kaydettiğini ve bir askerin diğerine kendisinin Buça'da bisikletli birini vurduğunu söylediği ileri sürüldü.
Başka bir telsiz kaydında ise bir kişinin, "Önce askerleri sorgulayın sonra vurun" dediği belirtildiği savunuldu.
BND kayıtlarının Buça'daki vahşetin ne tesadüfi ne de kontrolden çıkan askerlerin bireysel eylemleri olmadığını gösterdiği vurgulandı.
Telsiz kayıtlarında askerlerin vahşet ve günlük yaşamları hakkında konuştukları aktarıldı.