Ukrayna’da sivil araç konvoyu füzeyle vuruldu! En az 23 ölü çok sayıda yaralı var
Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.
Rusya, Ukrayna'daki 4 bölgeyi resmen ilhak etmek için geri sayıma geçmişken Ukrayna güne kanlı bir saldırı haberi ile uyandı. Ukrayna'nın Zaporijya bölgesinde sivillerin yer aldığı bir insani araç konvoyunun, Rus güçlerce vurulduğu bildirildi.
Zaporijya Valisi Oleksandr Starukh, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus güçlerin Zaporijya'dan çıkan sivil konvoyu füzelerle vurduğunu iddia etti.
Vali Starukh, Telegram üzerinden yaptığı paylaşımda '13 ölü, 28 yaralı var. Hepsi sivil' ifadelerine yer verdi. Bölgedeki sivillerin yeni bir saldırı ihtimaline karşı güvenli noktalara sevki için çalışmalara başlandığı açıklandı.
Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Geraşenko ise saldırıda 23 can kaybının yanı sıra 35 sivilin de yaralandığını duyurdu.