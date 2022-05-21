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Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

UKRAYNA'da yaşanan savaştan kaçarak Antalya’nın Alanya ilçesine yerleşen baba, cinnet getirerek 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını bıçaklayarak öldürdü. Şahıs, polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

Savaştan kaçarak ilçeye yerleşen Ukraynalı O.N.'nin eşi Y.N., eşinin çocuklarını bıçaklayarak öldürdüğünü belirtip çevrede bulunan vatandaşlardan yardım istedi. 

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Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

Olay, sabah 08.30 sıralarında Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'nde meydana geldi.

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Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

Kadının yardım çığlıklarına koşan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Ukrayna'da savaştan Türkiye'ye kaçan baba 4 ve 6 yaşındaki çocuklarını katletti

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde evdeki 4 yaşındaki erkek çocuk K.N. ile 6 yaşındaki kız kardeşi T.N.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Katil zanlısı O.N. ise olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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