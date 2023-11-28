BIST 8.118
DOLAR 28,93
EURO 31,70
ALTIN 1.874,82

Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

|
Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da kar fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 23 kişi ise yaralandı.

Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'da kar fırtınası nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk olmak üzere 23 kişi ise yaralandı.

112
Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna’yı vuran şiddetli fırtına etkisini sürdürüyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Odessa, Harkov, Mikolayiv bölgeleri ile Kiev’de 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si çocuk 23 kişinin ise yaralandığını belirtti.

212
Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

Bakan Klymenko can kayıplarının 5'inin Odessa’da, 2'sinin Mikolayiv'de kayda geçtiğini aktardı.

312
Ukrayna'da kar fırtınası sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti

Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 11 bölgede 411 yerleşim yeri de elektriksiz kaldı.

412