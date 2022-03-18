Ukrayna'da en acı görüntü 109 boş bebek arabası yürekleri sızlattı
Savaşın en acı yüzü boş bebek arabalarıyla sergilendi. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında hayatını kaybettiği açıklanan 109 çocuk, Lviv şehrinde meydana bırakılan boş bebek arabalarıyla anıldı.
UKRAYNA Rynok Meydanı'nda düzenlenen anma töreninde, Rus saldırılarında hayatını kaybeden 109 çocuk için meydana boş bebek arabaları bırakıldı.
Çocukları için endişelendiklerini ifade eden Vitalii ve Anna da yaşananların insanlık için büyük bir utanç olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Katerina Babadzhanova, 11 aylık bebeğiyle bombalardan kaçtığını söyleyerek "Çocuğum ve savaş bizi Kiev'de sabah 05.00'da yakaladı. Her şeyimizi aldık ve Lviv'e geldik. Çünkü bombalar evimizden sadece birkaç kilometre uzaktaydı.
Çocuklarımızı güvende tutmak zorundayız. O henüz bir bebek ve savaşta yaşamayı hak etmiyor.” ifadelerini kullandı.