Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı
Anadolu Ajansı
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Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesindeki Nova Kahovka kentinde de su baskınları meydana geldi.
Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesindeki Nova Kahovka kentinde de su baskınları meydana geldi.
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Herson bölgesindeki birçok ev ve sokak su altında kaldı. Sel suları evlerin çatı seviyesine ulaştı.
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İşte bölgeden gelen son görüntüler...
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