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Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesindeki Nova Kahovka kentinde de su baskınları meydana geldi.

Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı

Ukrayna'da Kahovka Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nin (HES) vurulması sonucu Herson bölgesindeki Nova Kahovka kentinde de su baskınları meydana geldi. 

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Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı

Herson bölgesindeki birçok ev ve sokak su altında kaldı. Sel suları evlerin çatı seviyesine ulaştı.

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Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı

İşte bölgeden gelen son görüntüler...

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Ukrayna'da durum fena! Baraj yıkıldı sular altında kaldı
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