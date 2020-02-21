Ukrayna'da Corona virüs nedeniyle Çin'den gelenlere taşlı saldırı
Ukrayna'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Çin'in Wuhan kentindeki Ukraynalıların ülkeye getirilişi protesto edildi.
Ukrayna basınında çıkan haberlere göre, 45'i Ukraynalı, 27'si yabancı uyruklu toplam 72 kişi Wuhan'dan uçakla Ukrayna'nın Harkov kentine getirildi.
Otobüslerin şehre girişini engellemeye çalışıldı: Söz konusu 72 kişinin havaalanından 7 otobüsle Poltava bölgesi Novie Sanjarı kentindeki bir sağlık merkezine nakledilişi sırasında bir grup Ukraynalı, otobüslerin şehre girişini engellemeye çalıştı.
Arbede yaşandı: Corona virüs salgınına yakalanacaklarından endişelendiklerini belirten protestocular, otobüsleri taşladı. Protestocular ile polis arasında arbede yaşandı.
Olay yerine giden Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaşanan arbedede 10 polisin yaralandığını belirterek, sağlık merkezinin etrafında sıkı güvenlik önlemlerinin alındığını söyledi.