Ukrayna'da canlı yayında porno film çekenleri polis bastı

UKRAYNA bu rezaletle çalkalanıyor. Ukrayna'nın Nikolayev kentinde, polisler filmleri aratmayan bir operasyona imza attı. Kapıların kırıldığı, pencerelerden içeri girilen yerler ise, porno film stüdyolarıydı. Yabancılar için internet üzerinden canlı yayında porno film çeken şebeke yakayı ele verdi. Ukrayna medyası, şebekenin kadınlara aylık 500 ila 2000 euro arasında ödeme yaptığını yazdı.