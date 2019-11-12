Ukrayna’da bir milletvekili parlamentoya Joker maskesiyle geldi
Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, Ukrayna Parlamentosunda bir milletvekilinin yemini sırasında parlamentoya ünlü film Batman’daki bir karakter olan Joker maskesiyle geldi.
İlginç eleştiri yöntemleriyle tanınan Ukrayna Sosyalist Partisi Lideri İlya Kiva, bu kez parlamentoda yemin eden bir milletvekilini Joker maskesi giyerek protesto etti.
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Milletvekili Sergei Rudik’in yemini sırasında parlamentoya yüzünde kauçuk bir Joker maskesiyle giren Kiva, Rudik’in yeminini ettiği podyuma yaklaştı ve maskeyi buraya yerleştirdi.
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Rudik de bunun üzerinei “Kauçuk maskelerden korkmuyoruz” dedi.
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