Ukrayna Türkiye'den satın almıştı! İHA'ların fotoğrafını yayınladı

ASELSAN, Ukrayna’da telsiz üretecek

Ukrayna ile Türkiye arasında askeri alanda yapılan işbirliklerine ASELSAN da dahil oldu. Türk savunma sanayinin en önemli kuruluşlarından olan ASELSAN’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün ve ekibi, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bu yıl 15’incisi düzenlenen Arms & Security Fuarı'na katıldı.