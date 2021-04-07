Ukrayna-Rusya arasında savaş sesleri! Yay gibi gerilen cephe hattından ilk fotoğraflar
UKRAYNA ile Rusya arasında Rus yanlısı ayrılıkçı Donbas bölgesi yüzünden tırmanan gerilim had safhaya ulaştı. Artık iki ülke arasında savaş sesleri yankılanıyor. Moskova yönetimi sınıra binlerce asker yığdı. Rusya Savunma Bakanının orduda "savaşa hazırlık" teftişinin başlatıldığını duyurdu. Kiev yönetimi ise 100 bin askerinin savaşa hazır olduğunu açıkladı. Öte yandan Reuters haber ajansı ısınan cephe hattından çarpıcı fotoğrafları dünyaya servis etti.
Rusya Savunma Bakanının orduda "savaşa hazırlık" teftişinin başlatıldığını duyurmasının ardından tüm dünya alarm haline geçti. Dün iki Ukrayna askerinin Rus yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmada öldürülmesi üzerine ABD bugün Moskova'ya çok sert tepki göstererek çağrı yaptı. Ukrayna medyası ise askerlere "uyarı yapmadan ateş izni" verildiğini yazdı. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters ise yay gibi gerilen cephe hattından çarpıcı kareleri yayınladı. İşte tüm gelişmeler...
Trenler vagon vagon tank, zırhlı araç ve asker taşıyor, görüntüler bütün dünya tarafından izleniyor. Silah ve patlama seslerinin kesilmediği bölgeden ilk fotoğraflar geldi.
Ukrayna ordusu, silah ve patlama seslerinin kesilmediği çatışma hattında yalnızca üç günde Rus yanlısı ayrılıkçıların 1424 kez ateşkes ihlali gerçekleştirdiğini açıkladı.
Ülkesinin NATO'ya üye olmasını isteyen Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy ise, 2021 başından bu yana Donetsk bölgesinde 24 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.