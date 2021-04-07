Ukrayna-Rusya arasında savaş sesleri! Yay gibi gerilen cephe hattından ilk fotoğraflar

Rusya Savunma Bakanının orduda "savaşa hazırlık" teftişinin başlatıldığını duyurmasının ardından tüm dünya alarm haline geçti. Dün iki Ukrayna askerinin Rus yanlısı ayrılıkçılarla çıkan çatışmada öldürülmesi üzerine ABD bugün Moskova'ya çok sert tepki göstererek çağrı yaptı. Ukrayna medyası ise askerlere "uyarı yapmadan ateş izni" verildiğini yazdı. Dünyaca ünlü haber ajansı Reuters ise yay gibi gerilen cephe hattından çarpıcı kareleri yayınladı. İşte tüm gelişmeler...