Ukrayna ordu sözcüsü kadın yüzbaşı yılbaşı tatilini Paris'te geçirdi! Ülke ayağa kalktı

Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse 1 yıldır devam eden savaşta milyonlarca insan acı ve korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ukrayna ordusu bünyesinde çalışan ve Odessa sınır koruma birimi sözcüsü olan Yüzbaşı Ivanna Plantovskaya’nın sosyal medyada paylaştığı seyahat fotoğraf ve videoları ile birlikte parti yaptığı görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki çekti.