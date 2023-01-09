Ukrayna ordu sözcüsü kadın yüzbaşı yılbaşı tatilini Paris'te geçirdi! Ülke ayağa kalktı
Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse 1 yıldır devam eden savaşta Odessa sınır koruma birimi sözcüsü Yüzbaşı Ivanna Plantovskaya'nın sosyal medyaya düşen fotoğrafları ortalığı karıştırdı. Yüzbaşı Ivanna Plantovskaya'nın savaş sürerken Paris'e yılbaşı tatiline gittiği iddia edildi. Paylaşılan Paris ve kutlama görüntüleri olay oldu...
Rusya ile Ukrayna arasında neredeyse 1 yıldır devam eden savaşta milyonlarca insan acı ve korku yaşarken, sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Ukrayna ordusu bünyesinde çalışan ve Odessa sınır koruma birimi sözcüsü olan Yüzbaşı Ivanna Plantovskaya’nın sosyal medyada paylaştığı seyahat fotoğraf ve videoları ile birlikte parti yaptığı görüntülerin ortaya çıkması büyük tepki çekti.
Ukrayna ordusuna çalışan kadının yeni yıla Paris’te girdiği açıklandı. 2023’e Fransa’nın başkenti Paris’te giren ve sosyal medyada paylaşımlarda bulunan genç kadının parti yaptığı görüntüler de sosyal medyaya saçıldı.
Genç kadının üniformalı fotoğraflarını paylaştığı da görülüyor. Fotoğraf ve görüntülerin yayınlanmasından sonra tepkilerin gelmesiyle Facebook ve TikTok hesaplarını kapatan Plantovskaya’nın ordu bünyesinde çalışmadığı öne sürüldü.
Sosyal medyada bazı kullanıcılar 2022 içinde sık sık ülke dışına çıkarak lüks tatillere giden genç kadının aslında ordu bünyesinde çalışmadığını öne sürdü. Bazı sosyal medya kullanıcıları kadının “eskort” olarak çalıştığını ve sevgilisinin de Odessa sınır muhafızlığında üst düzey görevde olduğunu iddia etti.