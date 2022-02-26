Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi devam ediyor. Ülke çapında genel seferberlik ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırıların ilk gününde asker ve sivil 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın yaralı olduğunu açıkladı.