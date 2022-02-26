Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Haluk Levent'ten harekete geçti.
Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi devam ediyor. Ülke çapında genel seferberlik ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırıların ilk gününde asker ve sivil 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın yaralı olduğunu açıkladı.
Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık." diyerek Ukrayna'daki işgalle ilgili açıklama yaptı.
Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili Levent "Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak' mesajını paylaştı.
Ukrayna'ya yapılacak yarımların derneğe yapılan bağışlardan değil, hayırseverler tarafından karşılanacağı bilgisini aktardı.