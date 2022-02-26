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Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sürerken Haluk Levent'ten harekete geçti.

Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Rus ordusunun Ukrayna topraklarındaki ilerleyişi devam ediyor. Ülke çapında genel seferberlik ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, saldırıların ilk gününde asker ve sivil 137 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'ü aşkın yaralı olduğunu açıkladı.

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Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen Haluk Levent sosyal medya hesabından, "Ahbaplar olarak Ukrayna'ya 5 TIR insani yardım kararı aldık." diyerek Ukrayna'daki işgalle ilgili açıklama yaptı.

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Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Ukrayna'ya yapılacak yardımla ilgili Levent "Yardım malzemesi taşıyan TIR'lar 2-3 gün içinde yola çıkacak' mesajını paylaştı.

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Ukrayna için Haluk Levent harekete geçti! O mesajlara sinirlendi: 'Kaç kez yazdık' deyip isyan etti

Ukrayna'ya yapılacak yarımların derneğe yapılan bağışlardan değil, hayırseverler tarafından karşılanacağı bilgisini aktardı.

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