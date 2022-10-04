Ukrayna First Lady'si İstanbul'da Azov komutanlarıyla buluştu! 'Erdoğan sayesinde güvendeler'

"Türkiye'de 'Azov' kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha geçilecek uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek."