Ukrayna First Lady'si İstanbul'da Azov komutanlarıyla buluştu! 'Erdoğan sayesinde güvendeler'
UKRAYNA lideri Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası sonucu Türkiye'ye getirilen Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Erdoğan'a teşekkür etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin eşi Olena Zelenska, Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takası sonucu ürkiye'ye getirilen Azov komutanlarıyla İstanbul'da bir araya geldi. Zelenski, Azovstal'da savaşan "Azov" komutanlarının, İstanbul'da aileleriyle buluşmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurguladı.
Ukrayna First Lady'si Zelenska, İstanbul'da Fener Rum Patriği Bartholomeos'u da ziyaret etti. Zelenska, "Kutsal Ekümenik Patrik I. Bartholomeos, savaşın ilk günlerinden beri Ukrayna'yı ve yurtdışındaki halkımızı destekliyor. Kendisine insani yardımları ve halkımız için ettiği dualar nedeniyle teşekkür ettim" dedi.
Ukrayna First Lady’si Olena Zelenska, Twitter'den yaptığı paylaşımda, Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak ile Azovtsal Fabrikası'nda savaşan komutanlar ve aileleriyle görüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'de 'Azov' kahramanlarıyla bir araya geldik. Çaba ve dayanıklılık için şükranlarımızı dile getirdik. Andriy Yermak, aileleri ile (askerlerin) bir toplantı düzenlenmesine yardımcı oldu. Bugün önemli bir gün ama daha geçilecek uzun bir yol var. Ukrayna, özgürlüğü ve herkesin evine dönmesi için mücadele edecek."