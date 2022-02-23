Ukrayna Büyükelçisi duyurdu: Savaş başlıyor işgalci ordular girmeye başladı

Bodnar, sözlerine şöyle devam etti:

“Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. AB’nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna’nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti.