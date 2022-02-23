Ukrayna Büyükelçisi duyurdu: Savaş başlıyor işgalci ordular girmeye başladı
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın artık savaş pozisyonu alarak işgalci ordularını Ukrayna'ya doğru gönderildiğini söyledi ve dünyaya çağrı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğunu da desteklediklerini ekledi. Bodnar NATO'YA Ukrayna'nın kabul edilmesini istedi.
Ukrayna büyüelçisi Bodnar, "Savaş ihtimali hala var, Batı'nın yaptırımlarını memnuniyetle karşılıyoruz. En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabülü ile verilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifini destekliyoruz" dedi. Öte yandan, Rusya destekli ayrılıkçılar tarafından yönetilen iki bölgeye henüz herhangi bir Rus askerinin gönderilip gönderilmediği belli değil.
Rusya'nın işgal için ordularını Ukrayna'ya gönderdiğini söyleyen Bodnar, "Sadece topraklarımızın bir kısmının işgalini görmüyoruz. İki ülkede askeri hareketlilik görüyoruz. Rusya'nın saldırı ihtimali var" dedi.
Rusya 4 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Bodnar, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.
Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.
Ukraynalılar ülkelerini savunmaya hazır
Savaştan yana olmadıklarının altını çizen Bodnar, şunları söyledi:
"Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."
Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir" ifadelerini kullandı.
Bodnar, sözlerine şöyle devam etti:
“Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya’nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. AB’nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna’nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti.