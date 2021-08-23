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Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

İhlas Haber Ajansı
Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de sergilendi.

Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos'ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları tamamlandı.

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Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Askeri geçit töreni için yapılan son provada Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilenirken provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.

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Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi

Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.

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Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
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