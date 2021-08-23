Ukrayna Bağımsızlık Günü öncesi Bayraktar TB2 sergilendi
Ukrayna'da 24 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü’ne hazırlık provalarında Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2 de sergilendi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 24 Ağustos'ta kutlanacak olan Bağımsızlık Günü için askeri geçit töreni provaları tamamlandı.
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Askeri geçit töreni için yapılan son provada Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı insansız hava aracı Bayraktar TB2, başkent Kiev'deki Hırşatik'te sergilenirken provaları izleyenlerin ilgi odağı oldu.
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Birçok ülke liderlerinin de davet edildiği kutlamaya Türkiye'yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katılacak.
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