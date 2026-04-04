Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır daha fazla dayanamadı: Kendisine gelen o mesajları tek tek ifşa etti
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın eşi Kübra Çakır, sosyal medya üzerinden maruz kaldığı çirkin mesajlara daha fazla sessiz kalmayarak tepkisini dile getirdi. Kendisine gönderilen bir hakareti takipçileriyle paylaşarak ifşa eden Çakır, yaşanan duruma "Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü" sözleriyle isyan ederken, maruz kaldığı siber zorbalığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.
Geçtiğimiz sezon Trabzonspor’dan Galatasaray’a geçiş yaparak dikkatleri üzerine çeken milli eldiven Uğurcan Çakır, bu transfer sonrası eski camiasının sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Transfer süreci ve sonrasında eleştiri oklarının hedefi olan deneyimli kaleci için bugün farklı bir heyecan yaşanacak. Uğurcan Çakır, kendisi için özel bir anlam taşıyan bu müsabakada eski takımına karşı ilk kez rakip olarak sahaya çıkacak.
Milli kalecinin eşi Kübra Çakır, dün sosyal medya sayfasından; "Yaşadığın tüm zorluklara ve geçmişte karşılaştığın haksızlıklara rağmen her zaman şükrettin; sabır ve zamana inandın. Sabır ve zamanın getirdiği güzellikler, hayatımıza yeniden umut ve renk kattı. Rabbime binlerce kez şükürler olsun ki her gün bizi ayrı gururlandırıyorsun. Seni çok seviyoruz. Nice başarılarına aşkım" mesajını yayımladı.
Çakır, bu paylaşımın ardından kendisine gelen bir mesaja kayıtsız kalamadı.
Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Kübra Çakır, bir kadından gelen mesaja sitem ederek, “İnanılmaz mesajlar alıyorum ama bu son nokta. Bir kadının bir kadına bunu demesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.