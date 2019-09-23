Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt bir araya geldi! Efsane bir proje geliyor
Usta oyuncular Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt yeni bir proje için bir araya geldiler.
Yapımcılığını TAFF Pictures’ın üstlendiği, Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt, Feyyaz Yiğit, Mert Denizmen ve Mehmet Özgür’ün rol aldığı komedi filmi ‘Cinayet Süsü’ nün fragmanı seyirciyle buluştu.
‘Ölümlü Dünya’nın yaratıcı ekibi Ali Atay, Aziz Kedi ve Feyyaz Yiğit’in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay’ın oturduğu ‘Cinayet Süsü’, 25 Ekim’de vizyona giriyor.
Yüksek temposu, güçlü mizah diliyle dikkat çeken fragmanda; Başkomiser Emin (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları Salih (Cengiz Bozkurt), Asuman (Binnur Kaya), Alattin (Mert Denizmen) ve Suç Uzmanı Dizdar Koşu’nun (Feyyaz Yiğit) seri katili yakalayabilmek için verdiği amansız mücadele izleyenleri kahkahaya boğdu.
Usta oyuncuların performanslarıyla büyülediği filmden ilk görüntüler, her karakterin şimdiden fenomen olacağının sinyalini verdi. Çekimleri, mekanları ve prodüksiyonuyla da dikkatleri çeken fragmanla “Cinayet Süsü”nün vizyon tarihine geri sayım başladı.