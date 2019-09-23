Uğur Yücel, Binnur Kaya, Cengiz Bozkurt bir araya geldi! Efsane bir proje geliyor

Yüksek temposu, güçlü mizah diliyle dikkat çeken fragmanda; Başkomiser Emin (Uğur Yücel) ve ekip arkadaşları Salih (Cengiz Bozkurt), Asuman (Binnur Kaya), Alattin (Mert Denizmen) ve Suç Uzmanı Dizdar Koşu’nun (Feyyaz Yiğit) seri katili yakalayabilmek için verdiği amansız mücadele izleyenleri kahkahaya boğdu.