Uğur Şahin’in maaşı dudak uçuklattı! Covid-19 aşısını bulan Uğur Şahin bakın ne kadar maaş alıyor?
Aşı şirketlerinin CEO’ları koronavirüs salgını döneminde dünyanın en zenginleri listelerine girdi. Bu dönemde hisse değerlenmeleri nedeniyle milyarlarca dolarlık servete ulaşan CEO’ların maaşlarında da büyük artış yaşandı. Koronavirüs aşısını bulan Biontech şirketinin CEO'su Uğur Şahin'in yıllık maaşı pandemi sonrası neredeyse 4 katına çıktı. İşte o maaş...
Aşı şirketlerinin CEO’ları Covid-19 salgını döneminde çok büyük paralar kazanmaya başladı. Bazıları dünyanın en zengin insanları arasına girerken, koronavirüs aşısını bulan Biontech'in CEO'su Uğur Şahin hem kişisel servetine servet kattı, hem de yıllık CEO maaşını tam dörde katladı. Dünya üzerindeki yoksul ülkelerin aşıya erişememesi nedeniyle CEO’ların kazandığı büyük paralar tartışma konusu oldu.
Financial Times’ın aktardığı bilgiye göre, Biontech CEO’su Uğur Şahin’in maaşı pandemi öncesine göre üç kat artarken Şahin hisseleri sayesinde dünya üzerindeki en zengin Türk oldu. Şahin’in maaşı 2020-2021 döneminde 30,8 milyon dolara yükseldi. Şahin, 2018-2019 döneminde 8,5 milyon dolar ödeme almıştı.
3 şirketin CEO'sunun maaşı 100 milyon doları aştı
mRNA aşırı üreten Pfizer, BioNTech ve Moderna’nın üst düzey yöneticileri, bu şirketler tarafından koronavirüse karşı geliştirilen mRNA aşılarının büyük ticari başarısı nedeniyle pandemide toplamda 100 milyon dolardan fazla maaş almış oldu.
Uğur Şahin’in ve diğer üst düzey yöneticilerin, maaştan elde ettiği gelirin yanında temettü ödemeleri ve hisse satışlarından elde ettiği gelirler de bulunuyor.