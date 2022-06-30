Uğur Şahin boynundaki kolyenin sırrını açıkladı! Bilim adamı meğer...

Prof. Dr. Uğur Şahin daha önce verdiği Şahin, verdiği bir röportajda "Biz Türkler nazara inanırız. Annem nazara inanıyordu ve her zaman bu nazar boncuğunu takıyordu ve öyle kaldı. İnşallah yardım eder" açıklamasını yapmıştı.