Uğur Pektaş nereli eski eşi kimdir? Uğur Pektaş Hac işine girmişti
Daha önce de Survivor'a katılan Uğur pektaş ilk bölümden dikkat çekti. Peki Survivor Uğur Pektaş kimdir, aslen nereli kaç yaşında? Hac organizasyonu işine de giren Uğur Pektaş, 2008 yılında Gamze Özçelik ile evlenmişti. Çiftin bir de oğulları var.
Yıllar sonra Uğur Pektaş yeniden 2020 Survivor kadrosuna giren isimlerden oldu. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 kadrosunda Uğur Pektaş yeniden yarışıyor. Uğur Pektaş'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki kimdir Uğur Pektaş, kaç yaşında?
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Uğur Pektaş 2008 yılında Arka Sokaklar setinde tanıştığı oyuncu Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmişti. Çift 2010 yılında boşandı. Bir oğulları var.
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UĞUR PEKTAŞ KİMDİR: Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı.
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Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu. Aynı zamanda Tur rehberliği yaptı, bir bira firmasının parti ekibinde organizatör olarak çalıştı.
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