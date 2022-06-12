Uğur Dündar yazdı! Muhabir Korcan Karar kangren oldu
Gazeteci Uğur Dündar Sözcü gazetesinde, ünlü muhabir Korcan Karar'ın kangren olduğunu ve işsizlikle mücadele ettiğini yazdı.
Bir dönem Türkiye'de ana haber bültenlerinin tanına yüzü, ünlü muhabir Korcan Karar'ın kangren olduğu Sözcü gazetesinde Uğur Dündar tarafından açıklandı.
Gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar Sözcü gazetesindeki bugünkü “Kangren” başlıklı yazısında bir dönemin en çok tanınan televizyon habercilerinden olan Korcan Karar’ın yaşadığı sağlık problemlerini anlattı. Dündar ayrıca Korcan Karar’ın işsizlikle de mücadele etmek zorunda kaldığını da anlattı.
Uğur Dündar yazısında bir yandan pandeminin yarattığı kapanma ve yalnızlık günleri, diğer yandan da işsiz geçen yılların stresiyle Korcan Karar’ın şekerinin yükseldiğini, ayak parmağında kangren olduğunu ve kesilmek zorunda kaldığını açıkladı.