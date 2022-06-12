Uğur Dündar yazdı! Muhabir Korcan Karar kangren oldu

Gazeteci ve televizyoncu Uğur Dündar Sözcü gazetesindeki bugünkü “Kangren” başlıklı yazısında bir dönemin en çok tanınan televizyon habercilerinden olan Korcan Karar’ın yaşadığı sağlık problemlerini anlattı. Dündar ayrıca Korcan Karar’ın işsizlikle de mücadele etmek zorunda kaldığını da anlattı.