Uğur Dündar müjdeyi verdi! Yeni kanal kuruluyor diyerek kadroyu açıkladı

Türk medyasının duayen gazetecilerinden Uğur Dündar, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine müjdeyi duyurdu. Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile fotoğrafını paylaşan Dündar çok yakında yeni bir televizyon kanalı kurulacağını söyledi.