Uğur Dündar müjdeyi verdi! Yeni kanal kuruluyor diyerek kadroyu açıkladı
Duayen gazeteci Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir televizyon kanalı kurulacağının müjdesini verdi.
Türk medyasının duayen gazetecilerinden Uğur Dündar, İnstagram hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerine müjdeyi duyurdu. Korcan Karar, Kadir Çankaya ve Atilla Köprülüoğlu ile fotoğrafını paylaşan Dündar çok yakında yeni bir televizyon kanalı kurulacağını söyledi.
Dündar paylaşımında, “Akşam sohbetimizde, mesleğimiz adına umut verici gelişmeleri konuştuk. Yeni yayın döneminde adından çok söz ettirecek yeni bir televizyon kanalı kuruluyormuş!.. Ne diyeyim? Haydi hayırlısı!..” ifadelerini kullandı.
Bir süre Halk Arenası programını yapan duayen gazeteci; Lale Özan Arslan, Semra Topçu, Rahmi Aygün, Barış Yarkadaş, Atakan Gültekin ve Gökhan Demirel'in işlerine son verilmesi üzerine Halk TV'nin bu kararı protesto ederek kanaldan ayrılmıştı.
Binali Yıldırım'ın Ekrem İmamoğlu'yla birlikte çıkacağı canlı yayının moderatörlüğüne Uğur Dündar'ı teklif etmişti.