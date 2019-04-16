Uğur Dündar, istifa etti
Halk TV'de yaşanan toplu işten çıkarmalar tepki göstererek Halk TV'de program sunmayı bırakan Uğur Dündar, yaşanan olaylara sessiz kaldıkları gerekçesiyle Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'nin üyeliklerinden istifa etti.
Sözcü yazarı Uğur Dündar, Halk TV'de yaşanan toplu işten çıkarmalara sessiz kaldıkları gerekçesiyle tepki gösterdiği Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'nin üyeliklerinden istifa etti.
"Bu tweet istifa mektubumdur"
Uğur Dündar, Twitter'dan konuya ilişkin şu mesajı paylaştı: "Medyadaki emekçi kıyımına ve son dönemde Halk Tv'deki acımasız toplu işten çıkarmalara tepki göstermeyip meslektaşlarının haklarını savunamayan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti ile Basın Konseyi'ni kınıyor ve üyeliklerinden istifa ediyorum. Not: Bu tweet istifa mektubumdur."
Uğur Dündar kimdir: Uğur Dündar (d. 28 Ağustos 1943; Akören, Silivri )Türk gazeteci, haber programcısı.
Dündar, 28 Ağustos 1943'te İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Akören köyünde doğdu.Lise öğrenimini Vefa Lisesi'de tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun oldu.Yasemin Baradan Dündar ile evlendi ve 3 çocuğu oldu.
1970 yılında TRT tarafından açılan bir sınavı kazandı ve televizyon yapımcısı olarak çalışmaya başladı ve Resmî Gazete yazarı oldu. Aynı yıl içinde Birleşik Krallık'ta BBC'nin "Televizyonda Yapım-Yönetim" kursuna katıldı. Türkiye'ye döndükten sonra TRT'de yapımcı, yönetmen ve sunucu olarak değişik televizyon programlarına imza attı.