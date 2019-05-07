Uğur Büyükşen yayından kaçmıştı! Müge Anlı'da yeni gelişmeler

Uğur Büyükşen'in eşi Betül ise kayın pederi ile yaptığı mehir pazarlığını eşine tam olarak aktarmaması ise cinayet ile ilgili şüpheleri daha çok üzerine çekiyor. Betül cinayet günün telefondaki mesajları neden sildiğini ise hala açıklamadı.