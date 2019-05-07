Uğur Büyükşen yayından kaçmıştı! Müge Anlı'da yeni gelişmeler
ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında Konya'da öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen cinayetinde bütün şüpheler mehir konusuna çıkarken cinayeti Uğur Büyükşen mi işledi? Şoke eden detaylar haberimizde.
ATV ekranlarında canlı olarak yayınlanan Müge Anlı ve Tatlı Sert programında 3 Eylül 2018 tarihinde Konya'da maskeli şahıslar tarafından canice öldürülen Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen'in katilleri aranmaya devam ediliyor. Her gün yeni bilgiler ortaya çıkarken Betül Büyükşen'in amcası Şükrü Büyükdoğrucan'ın mehir ile ilgili söyledikleri şok etkisi yaptı.
Metin Büyükşen ile Nejla Büyükşen çiftinin öldürülmesiyle ilgili ortaya atılan iddialar her defasında oğlu ve gelini ile yaşadığı mehir tartışmasını işaret ediyor.
Betül'ün amcası Şükrü Büyükdoğrucan ise "Gerekiyorsa tefeciye gidersin para alırsın yinede mehri ödersin. Yapamıyorsa uzlaşsaydı. Parayı veriyor arabayı veriyor neden arsayı vermiyor" açıklaması şok etkisi yaptı.
Uğur Büyükşen'in eşi Betül ise kayın pederi ile yaptığı mehir pazarlığını eşine tam olarak aktarmaması ise cinayet ile ilgili şüpheleri daha çok üzerine çekiyor. Betül cinayet günün telefondaki mesajları neden sildiğini ise hala açıklamadı.