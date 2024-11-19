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Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

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Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş 7 yıllık birlikteliklerini sonlandırma kararı aldı. Akkuş, ayrılık nedeniyle ilgili sosyal medya hesabında "Meğer her şey para ve maddiyatmış!"demişti. Ebru Şallı, boşanma kararıyla ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

Uğur Akkuş, 8 Kasım günü eşi Ebru Şallı'ya boşanma davası açtığını duyurdu. Akkuş, 5 yıldır evli olduğu Ebru Şallı'dan neden ayrıldığını sosyal medya hesabında açıkladı.

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Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

Boşanma dilekçesini paylaşan Akkuş şu ifadeleri kullandı: "Bugün 7 yıldır beraber olduğum çok severek çok aşık olarak ve çok emek vererek evlendiğim eşim Ebru Şallı'dan boşanmak için Beykoz 1. Aile Mahkemesine başvurdum ve avukatım aracılığıyla boşanma davası açtım. 

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Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

Boşanmak isteme sebebimle ilgili yakın çevrem, beni seven ailem ve tanıyan herkes bir şeyler yazıp çizecek, konuşacak. Bunu bildiğim için buradan yazmak istedim."
 

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Uğur Akkuş "her şey para ve maddiyatmış" demişti! Ebru Şallı boşanma kararı hakkında ilk kez konuştu

Akkuş sözlerine "Boşanma davası açmamın ve boşanma isteğimin tek sebebi artık 'mutsuz olmamdır'. Bu ilişkiyi aşk ve sevgi evliliği zannetmiştim ama meğer her şey para ve maddiyatmış! Bunu çok geç ve zor anladım. Artık mutllu ve huzurlu bir hayat yaşamaya karar verdiğim için boşanmaya karar verdim" diye devam etti.

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