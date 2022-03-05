Uğrunda mesleğini bıraktı 14 yıl sonra boşanıyor Güzide Duran'ın eşi Adnan Aksoy kimdir
1996 Best Model of Turkey yarışmasında birinci olan ve bir dönemin en çok aranan mankenlerinden olan Güzide Duran Aksoy uğrunda mesleğini bıraktığı eşi Adnan Aksoy'dan 14 yıl sonra boşanıyor.
1996 Best Model of Turkey birincisi Güzide Duran, Adnan Aksoy ile evlendikten sonra mesleğini bitirmişti. Duran ve Aksoy çifti, 14 yıllık evliliklerini bitirme kararı aldı.
113
Güzide Duran'ın, 2008 yılında nikah masasına oturduğu Adnan Aksoy'la boşanacağı iddia edildi.
213
1996 Best Model of Turkey birincisi olan modelin, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle yollarını ayırma kararı aldığı öğrenildi.
313
Evlendikten sonra ABD'ye yerleşerek mesleğini bırakan Duran, bir süredir Bodrum'da yaşıyor.
413