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Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

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Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Nagihan Karadere sosyal medya hesabından paylaşım yaparak isyan etti.

Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

Milli atlet Nagihan Karadere; Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında ter akıtarak milyonlarca kitleye ulaştı.

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Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

Survivor 2022 yarışmasının ardından işletmeciliğe atılan Nagihan Karadere, şimdilerde Instagram sayfasından paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

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Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

Nagihan Karadere son olarak sosyal medyada bazı kişilerin kendisine ait özel bilgilerini ifşalamasına isyan etti.

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Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim

Başına gelen bu duruma çok sinirlenen Nagihan Karadere Instagram sayfasından bir video paylaşarak sitem dolu ifadelerde bulundu.

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