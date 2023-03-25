Uğradığı taciz sonrası isyan etti! Nagihan Karadere: Yanınıza bırakırsam namerdim
Survivor yarışmasıyla ününe ün katan Nagihan Karadere sosyal medya hesabından paylaşım yaparak isyan etti.
Milli atlet Nagihan Karadere; Survivor 2016, Survivor 2018, Survivor Exxen Cup ve Survivor 2022 All Star yarışmalarında ter akıtarak milyonlarca kitleye ulaştı.
Survivor 2022 yarışmasının ardından işletmeciliğe atılan Nagihan Karadere, şimdilerde Instagram sayfasından paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Nagihan Karadere son olarak sosyal medyada bazı kişilerin kendisine ait özel bilgilerini ifşalamasına isyan etti.
Başına gelen bu duruma çok sinirlenen Nagihan Karadere Instagram sayfasından bir video paylaşarak sitem dolu ifadelerde bulundu.