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Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

İhlas Haber Ajansı
Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

Kağıthane’de tekstil atölyesinde çalışan bir kişi, psikolojik sorunları olan annesini muska ve şifalı karışımla iyileştireceğini söyleyen sahte hocaya binlerce lirasını kaptırdı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen sahte hoca, adli kontrolle serbest kaldı.

Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

Kağıthane Nurtepe’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil atölyesinde çalışan Cenk E., psikolojik sorunları olan annesi Sıdıka E.’nin iyileşmesi için çözüm yolları aramaya başladı. 

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Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

Bu sırada işyerinden tanıştığı Osman E. (48), Cenk E.’ye annesini dua okuyarak iyileştireceğini söyledi. Osman E., kendisine inanan Cenk E. ve çevresinde bulunanlardan çok miktarda para topladı. 

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Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

Cenk E., durumdan şüphelenerek bazı sorular sormaya başlayınca kendisini hoca olarak tanıtan Osman E. ile aralarında tartışma çıktı. Tartışma seslerini duyan vatandaşların aile içi şiddet ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Üfürükçülük yöntemiyle binlerce lira topladı sahte hoca yakalanıp serbest kaldı

Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları sorgulamada sahte hocanın foyasını ortaya çıkartarak gözaltına aldı.

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