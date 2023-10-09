UFUK’UN GAZETECİ SIRALAMASINDA MOSSAD NASIL İKİ SIRA AŞAĞI DÜŞTÜ

“İyi gazetecilik yaparsan, rakiplerin senin için’MİT Ajanı” derler…

Daha iyi gazetecilik yaparsan, terfi alırsın. Bu defa ‘CIA Ajanı’ derler.

Bundan da iyi gazetecilik yaparsan, rütben de yükselir. MOSSAD Ajanı derler.

Hepsinden iyi gazetecilik yaparsan da, son çare olarak “Gay” derler”

Türk medyasının paranoyak hasetliğini anlatan bir mizah harikasıdır bu sözler…

Aklımdan hiç çıkmadı…

Bu cümlelerde herkesin hemfikir olduğu nokta şuydu:

Dünyadaki bütün istihbarat birimleri içinde, etkinlik ve güç hiyerarşisinde en üst mevkiye yerleştirilen örgüt MOSSAD’dı…

EMİNİM MİT HAMAS HAKKINDA

MOSSAD’DAN FAZLA BİLGİYE SAHİPTİ

Hamas’ın İsrail içindeki saldırısı ile ilgili haberleri izlerken aklıma Ufuk’un bu sözleri geldi.

İçimden şu geçti:

“ Ufuk’un bu sıralamasında MOSSAD iki sıra aşağı düştü…”

Hiçbir bilgim yok ama şundan eminim.

Son 10 yılda büyük gelişme gösteren MİT bu kadar uzaktan bunun bazı işaretlerini almıştır.

Şimdi herkes aynı soruyu soruyor:

MOSSAD nasıl böyle madara oldu?

Dünyanın en güçlü istihbarat örgütü, nasıl olur da burnunun dibinde günlerdir hazırlanan, geleceği apaçık bir saldırının en küçük işaretlerini bile alamaz….

‘MOSSAD NİYE BÖYLE ÇUVALLADI’

SORUSUNA VERİLEN İLK CEVAP

Dünya medyasını izliyorum. Herkes bunun cevabını arıyor.

Bunan birinci cevap ne biliyor musunuz?

“KİBİR…” Evet, kendini çok büyük, çok güçlü, asla yenilmez sanmanın, self agrandizmanın yarattğı “Kibir…”

Bize de ders olmalı…

İKİNCİ NEDEN HEPİMİZİN

KULAĞINA KÜÜPE OLMALI

İkinci neden ise şu:

“İsrail’de Netanyahu ile başlayan “KUTUPLAŞMA…”

Çünkü bu kutuplaşma artık ordunun, polisin, adaletin ve MOSSAD’ın da içine kadar girdi…

ÜÇÜNCÜ NEDEN BÜTÜN

POPÜLİSTLERİN HIRSI

Üçüncü neden;

“Netanyahu’nun, son 20 yılda, dünyadaki bütün popülist liderlerin yaptığı gibi Adaleti partizan bir Yargının emrine verme ihtirası…

BÜTÜN BU NEDENLERİN

ANASI: BARIŞI REDDETMEK

Ve tabii bütün bunların zeminini hazırlayan şey:

İki devletli bir barışçı çözüm çabalarının rafa kaldırmak.

Son 20 yılda güç kazanmak isteyen bütün popülist otoriter liderler aynı şeyi yaptı:

Askeri gövde gösterisi…

Bu da bize ders olmalı…

İKİNCİ YAZI

KÜT’ÜL- AMARE’NİN MUCİDİ LÜTFEN ÇEK

DİLİNİ ARTIK ORTA DOĞU POLİTİKAMIZDAN

Seçime tek başınıza girse, yüzde 2 bile alamayacak…

Siyaset desen, biraz torpille tepeden gireceksiniz…

Hiç hak etmediğiniz mevkilerde geleceksiniz…

Oturduğunuz yerde size başbakanlık bile gümüş tepside verilecek…

Ve sanki milletin tamamı sizi seçmiş gibi, boyunuzu aşan “Stratejik derinlik” safsatalarınızla

Yeni Osmanlıcılık hayallerinizle …

Koskoca ülkeyi Orta Doğu’nun en derin batağına gırtlağına kadar sokacak yolu açacaksınız…

Kaybettiğiniz, sırtınızdan hançerlendiğiniz bir savaşta, Küt’ül- Amare diye bir kasaba savunmasından, koskoca bir Kurtuluş Savaşı’na alternatif bir zafer, bugün 100’ncü yılına ulaşan koskoca bir Cumhuriyet’in en büyük bayramına alternatif hayali bir bayram yaratmaya kalkacaksınız…

DÜN YOLUNU AÇTIĞINIZ O 5 MİLYONU

HİÇ OLMAZSA BUGÜN TAHRİK ETMEYİN

Bizi gırtlağımıza kadar Orta Doğu batağına sokan o toksik teorilerinizin sonucu bugün ortada…

Bir daha asla geri dönmeyecek olan 5 milyon Suriyeli mülteci…

Seçimde resmen hezimete uğradınız…

Şimdi intikamınızı sırtınızda Filistin poşusu ile daha tehlikeli bir yerde almaya çalışıyorsunuz…

Milleti resmen tahrik ediyorsunuz…

Sadece Milleti değil…

İçimizde yaşayan ve hepsi Filistin yanlısı 5 milyon Suriyeli göçmeni de tahrik ediyorsunuz…

Yapmayın…

Çekin elinizi de dilinizi de artık bu ülkenin Orta Doğu politikasının üzerinden…

CUMHUN İTTİFAKINA OY VERMEYEN BİRİ

OLARAK BU POLİTİKAYI DESTEKLİYORUM

Cumhur İttifakına oy vermeyen 76 yaşında bir seçmenim.

Şunu hiç gocunmadan söylüyorum…

Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, Hükümet üyeleri itidallı bir politika izliyorlar.

Hemen CHP gibi ortaya atılıp şunun yanındayız bunu destekliyoruz diye konuşmak yerine iki tarafı da itidale davet ediyorlar.

İsrail’i itidalli davranmaya ikna etmeye gayret ediyorlar.

Bu sorunu ancak iki devletli bir barışın çözeceğini anlatıyorlar.

TÜRKİYE’NİN MENFAATİNE

MİLLİ BİR DIŞ POLİTİKA BU

Söyler misiniz bunun dışında ne yapılır?

İsrail’le savaşa mı gireceksiniz…

Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda bir politikadır bu…

Hepimizin arkasında rahatlıkla duracağı “Milli ve Yerli bir politikadır…”

Sadece Türki milletinin değil, Filistin halkının da menfaatinedir.

Şu an için Müslüman dünyada en akıllı ve en itidalli yolu Türkiye ve Azerbaycan izliyor…

İnşallah ikisi de radikal muhafazakarların, şuursuz muhaliflerin etkisinde kalıp yol değiştirmez.

GAZZE’DEN GELEN ŞU FOTOĞRAFTAKİ

İNSANLARA TEK TEK BAKIN VE DÜŞÜNÜN

Yukarda Gazze’den gelen fotoğrafa yakından bakın…

Bir bilim kurgu, bir Mad Maş filminden çıkmış gibi bir felaket sahnesi…

Hamas’ın saldırısı yarattığı bir bir trajedinin fotoğrafı bu…

Hepimiz çok iyi biliyoruz ki, fotoğrafta gördüğümüz bu Filistin halkının meselesi çözülmeden bu bölgeye barış gelmesi ihtimali yoktur.

Ama Hamas’ın festivalde müzik dinleyerek eğlenen genç insanları katletmesi, cesetleri yerlerde sürüklemesi eylemi ile Filistin halkının haklı davasını birbirine karıştırmayın.

KIŞKIRTMAYIN BU ÜLKENİN MAKUL

MUHAFAZAKARINI MAKUL LAİKİNİ

Başımızda yeterince bela var…

Ermenistan sınırımızdan Suriye sınırımızın sonuna kadar bin bir belayla mücadele ediyoruz…

Karabağ meselesi çözüldü, ama artçı depremleri gelecek.

Suriye sınırımız yangın yeri…

Buna bir de Orta Doğu’nun kolay kolay çözülemeyecek en büyük marazi sorununu bizim içimize sokmayın.

Ekonomimiz uzun zamandır ilk defa gerçekçi bir politika ile idare ediliyor…

Lütfen artık başımıza daha başka stratejik derinlik belası sarmayın…

ÜÇÜNCÜ YAZI

DAVUTOĞLU NE KADAR İDEOLOJİKSE

CHP’NKİ O KADAR ŞUURSUZ BİR ÇIKIŞ

CHP’ye gelince…

Sadece ‘Şuursuzca bir politika’ diyorum…

Artık yanlışlığı kesinlikle anlaşılmış bir adaylık ısrarı ve empozesi ile kaybedilmiş bir seçimin intikamı, iktidarın en makul politikasına yüklenerek mi alınacak yani…

Ahmet Davutoğlu’nun ki ne kadar ideolojik niyetle yapılan bir muhalefet ise, CHP’ninki de o kadar şuursuzca yapılan bir muhalefet…

DIŞİŞLERİ BAKANI YAPACAĞINIZ

ESKİ BÜYÜKELÇİ NE DİYOR

Hiç olmazsa bu açıklamaları yapmadan önce, seçimi kazansaydınız Dışişleri Bakanı olacak olan eski Büyükelçi Namık Tan’ın Karar gazetesine söylediklerine kulak verseydiniz…

Ne diyor Namık Tan?

Bu Filistin’in değil İran’ın davasıdır.

Hamas’ın saldırısının en ağır bedelini yine zavallı Filistin halkı görecektir…

250 BİN GENÇ FİLİSTİNLİ

GAZZE’Yİ NEDEN TERKETTİ

O halk perişan…

Son yıllarda 250 bin Filistinli genç topraklarını ter ketti, başka ülkelere yerleşti.

Neden?

Çünkü Hamas terörü, İslami Cihad fanatizmi ile İsrail zulmü arasında sıkışıp kaldılar…

Bugün için Filistin halkının en büyük trajedisi işte budur…

Kendi içinden de kendi dışından da ihanete uğramış zavallı bir halk bu…

Sırf iktidarı sıkıştıracağız diye hem Filistin halkınının aleyhine olacak , hem kendi milletinizin içine yangına sebep olacak kıvılcımlar atmayın…

HİÇ OLMAZSA BU KONUDA

İKTİDARA DESTEK VERİN

Zaten kendi mahallesindeki fanatiklerin, oportünist siyasetçilerin baskısı altındaki iktidara, hiç olmazsa 72 saattir koruduğu itidalli çizginin sürmesi için yardımcı olun…

Lütfen yapın bunu…