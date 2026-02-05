Ufuk Özkan'dan ameliyat sonrası ilk paylaşım geldi...

AMELİYAT ÖNCESİ MESAJI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ufuk Özkan, ameliyat öncesinde Salih Kıvırcık ile birlikte çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak moralinin yüksek olduğunu belirtmiş, "Hiçbir korkum yok; hazırım, sabırlıyım ve umutluyum" ifadelerini kullanmıştı. Destek olan herkese teşekkür eden Özkan, Salih Kıvırcık için "Artık sadece bir yol arkadaşı değil, canımdan bir parça, öz kardeşimdir" demişti. Özkan ayrıca kardeşleri Umut ve Alper Özkan'a, süreci yürüten doktorlara ve sağlık çalışanlarına da teşekkür etmişti.