Ufuk Özkan'a umut olan o sürpriz isim... Donörün o olacağını kimse beklemezdi

Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için beklenen haber geldi. Sanat dünyasının yakından takip ettiği süreçte, Özkan’a karaciğerini verecek donörün eski çalışma arkadaşı kameraman Salih Kıvırcık olduğu açıklandı. Hastaneden paylaşılan kare, yalnızca bir tıbbi gelişmenin değil, güçlü bir insanlık hikâyesinin de simgesi oldu.