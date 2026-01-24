Ufuk Özkan'a umut olan o sürpriz isim... Donörün o olacağını kimse beklemezdi
Bir süredir karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan için beklenen haber geldi. Uzun süredir uygun donör arayışı sürerken, bu kez gelişme en yakınından duyuruldu. Donör olan ismin ortaya çıkmasıyla birlikte herkes şaşırdı. Peki Ufuk Özkan'a donör olan o sürpriz isim kim? Detaylar haberin devamında...
Birkaç yıl önce siroz teşhisi konulan ve tedavisi süren 50 yaşındaki ünlü oyuncu ve sunucu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuyla ilgili endişe sürüyordu. Günlerdir uygun donör aranan Özkan için beklenen haber, geçtiğimiz gün kardeşi Umut Özkan'dan geldi. Donörün kimliğinin netleşmesi ise kamuoyunda şaşkınlığa sebep oldu. Bakın kim çıktı...
Karaciğer yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan için beklenen haber geldi. Sanat dünyasının yakından takip ettiği süreçte, Özkan’a karaciğerini verecek donörün eski çalışma arkadaşı kameraman Salih Kıvırcık olduğu açıklandı. Hastaneden paylaşılan kare, yalnızca bir tıbbi gelişmenin değil, güçlü bir insanlık hikâyesinin de simgesi oldu.
Zor geçen günlerin ardından umut veren gelişme
“Geniş Aile” dizisindeki unutulmaz Cevahir karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Ufuk Özkan, karaciğer yetmezliği tanısı sonrası organ nakli listesine alınmıştı. Hastaneye kaldırılmasının ardından geçen süreçte sanat camiası, meslektaşları ve sevenleri seferber olmuş, sosyal medyada destek mesajları art arda paylaşılmıştı. Günlerdir beklenen müjdeli haber ise Özkan’ın ailesi tarafından doğrulandı.
Donör eski bir mesai arkadaşı çıktı
Özkan’a hayat verecek donörün, geçmişte birlikte çalıştığı kameraman Salih Kıvırcık olduğu öğrenildi. Uzun süredir donör arayışı devam eden süreçte, Kıvırcık’ın gönüllü olarak karaciğerini vermeyi kabul etmesi hem aileyi hem de sevenlerini duygulandırdı. İkilinin hastanede yan yana çekilen fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada yayıldı; paylaşım, “vefa”, “dostluk” ve “umut” mesajlarıyla binlerce kez paylaşıldı.