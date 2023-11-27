Ufuk Özkan yeni aşkını ilan etti! Sibel Osmanoğlu paylaşımlarıyla dikkat çekiyor
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Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan, zor günleri geride bıraktı. Ünlü oyuncu şu sıralar aşk heyecanı yaşıyor. Ufuk Özkan sevgilisi ile fotoğrafını "İyi ki" notuyla paylaştı.
Acıbadem’deki bir hastanede teşhis konulan Özkan'ın, organ nakli olmaması durumunda hayatını kaybedeceği iddia edilmişti.
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Basına yansıyan haberlerin ardından durumuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullanmıştı...
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"Bugün sağlığım hakkında çıkan haberler ile ilgili sizlere bir açıklama yapmak istiyorum. Bir süredir karaciğerim ile ilgili problemler yaşıyorum."
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"Organ nakli gerekliliği ihtimaline karşı da tabii ki uzman doktorlar tarafından durumum gözlem altında, kontrollerim düzenli olarak yapılıyor."
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