Ufuk Özkan hakkındaki intihar iddialarını yanıtladı! Bakın sebebi neymiş...

"İLAÇLARIMI YANLIŞ SAATTE ALDIM"

Yoğun bakımdan çıktıktan sonra sessizliğini Sabah'a bozan Ufuk Özkan, iddialara net yanıt verdi. Karaciğer rahatsızlığı nedeniyle ağır ilaçlar kullandığını belirten Özkan, şunları söyledi, "İş yoğunluğundan dolayı ilaçlarımı yanlış zamanlarda aldım, zehirlenme yaşadım. Ne oğlumu ne de çalışma arkadaşlarımı yarı yolda bırakacak bir adam değilim. Benim 17 yaşında oğlum var, ona asla böyle bir şey yaşatmam."